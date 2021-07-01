Житель Челябинска избил 90-летнюю пенсионерку и отнял у нее телефон

Мужчина избил 90-летнюю пенсионерку и отнял у нее мобильный телефон. Ситуация произошла в селе Кизильское (Челябинская область). Нападавшего задержали сотрудники Росгвардии. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу войск Нацгвардии РФ.

«Неизвестный напал на 90-летнюю местную жительницу рядом с ее домом, ударил пенсионерку кулаком по голове и сорвал с шеи мобильный телефон», — сказано в сообщении пресс-службы.

Ранее нападавший уже проходил по делу о кражах. В отделе полиции пенсионерка смогла опознать 36-летнего нападавшего. Мужчина признался в совершенном.