Житель Челябинска десять часов уговаривал медиков помочь онкобольному ребенку

Врачи не пошли ему навстречу, в том числе после приезда полиции, сообщили URA.RU в Горздраве.

В среду 20 ноября около полудня житель Челябинска Михаил Кокарев пришел в Городскую клиническую больницу № 1. Он отказывался уходить до тех пор, пока медики не помогут его дочери, которая страдает от онкологии.

«С 2015 года дочь перенесла три операции и лучевую терапию. Она теряет зрение, у нее регулярные головные боли и повышенная температура. Думаю, это интоксикация, ее нужно снимать. Полицейские разделили меня и дочку, добившись, чтобы около десяти вечера мы ушли», — пояснил Кокарев.

По информации Горздрава, мужчина просил госпитализировать дочь или оформить больничный на него.

«Два консилиума, в том числе с участием главного кардиолога Челябинска, не нашли для этого оснований. Он больше семи часов продержал ребенка в верхней одежде, без еды, не отпуская даже в туалет. Потом вызвал полицию, но отказался писать заявление», — уточнили в Горздраве.

Сотрудники больницы, полиции и социальной защиты посетили Кокоревых.

«Госпитализировать дочь со мной отказались. Пришлось взять отпуск», — заметил он.

По словам главы фонда помощи онкобольным детям «Искорка» Евгении Майоровой, с семьей уже проводили работу, когда стало известно об опухоли.

«Сильнейший стресс заставляет родителей вести себя по-разному. Здесь есть ощущение, что для папы действия важнее результата, он скорее стремился всех „построить“ и „заставить работать“. Когда удалось найти деньги для поездки к врачам в Германию, которой он добивался — отказался. А ребенок страдает», — добавила Майорова.