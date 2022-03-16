Житель Чебоксар провалился в вентиляционную шахту и пролетел 9 этажей

Молодой человек в Чебоксарах попытался спасти голубя, попавшего в вентиляционную шахту, но в итоге сам пострадал. Он провалился и пролетел девять этажей. Об этом сообщили в пресс-службе Чувашской республиканской поисково-спасательной службы.

В организацию 14 марта поступило сообщение о том, что местный житель застрял в вентиляционной камере. Он передвигался по техническому этажу и неожиданно провалился. В итоге молодой человек пролетел с девятого этажа до первого.

Молодой человек объяснил, что залез на технический этаж, чтобы спасти голубя. Об этом сообщили в программе «Вести Чувашия».

Источник фото: Чувашская республиканская поисково-спасательная служба

На место выехали спасатели. С помощью перфоратора они сделали отверстие в вентиляционной шахте и помогли парню выбраться наружу. После его передали сотрудникам скорой помощи.

Информации о его текущем состоянии нет.