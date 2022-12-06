Происшествия 06 декабря 2022, 13:42 Житель Бурятии пойдет под суд после убийства 39-летней супруги

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В Бурятии полицейские задержали 40-летнего мужчину, который подозревается в убийстве своей 39-летней супруги. Об этом написало ИА Nation News со ссылкой на СУ СКР.

Убийство произошло на фоне ревности. Женщина ушла к соседу, чтобы продолжить употребление спиртных напитков, а когда подозреваемый увидел, что ее нет дома, отправился за ней. По дороге домой он избил женщину, а затем нанес ей несколько ножевых ранений, из-за который она скончалась.

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Во время допроса задержанный сознался в убийстве.

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