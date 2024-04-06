06 апреля 2024, 15:59
Житель Брянской области пострадал из-за атаки украинских боевиков
Губернатор Богомаз: из-за обстрела ВСУ житель Брянской области получил ранения
ВСУ ударили по поселку Красный Бор в Климовском районе Брянской области. В результате обстрела пострадал мирный житель. Об этом написал губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
Он отметил, что из-за удара житель Брянской области получил легкое ранение. Мужчине оказали необходимую медпомощь.
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Губернатор добавил, что в результате обстрела со стороны украинских военных пострадали несколько жилых домовладений. К месту ЧП подъехали экстренные службы.
Ранее из-за украинских беспилотников произошел пожар в селе Муром под Белгородом. Дрон сбросил взрывчатку на крышу дома, и она загорелась. В населенный пункт прилетел еще один беспилотник ВСУ, но взрывное устройство в нем не сдетонировало.
В Белгородской области в этот же день украинские военные ударили по окраине поселка Задорожный и повредили ЛЭП, обесточив 11 населенных пунктов.
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Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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