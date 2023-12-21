21 декабря 2023, 13:56
Житель Брянской области получил ранения в ходе атаки ВСУ
Губернатор Богомаз: житель села Сопычи получил ранения при обстреле ВСУ
Украинские боевики нанесли очередной удар по приграничным районам Брянской области, ранение получил житель села Сопычи. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Александр Богомаз.
«Украинские военные обстреляли село Сопычи Погарского района, местный житель получил ранения. Ему оказывают необходимую медицинскую помощь», — написал он.
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Богомаз отметил, что также снаряды террористов повредили одно из производственных помещений.
«На месте работают оперативные и экстренные службы», — добавил глава региона.
ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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