Происшествия 21 декабря 2023, 13:56 Житель Брянской области получил ранения в ходе атаки ВСУ Губернатор Богомаз: житель села Сопычи получил ранения при обстреле ВСУ РИА «Новости»

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Украинские боевики нанесли очередной удар по приграничным районам Брянской области, ранение получил житель села Сопычи. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Александр Богомаз.

«Украинские военные обстреляли село Сопычи Погарского района, местный житель получил ранения. Ему оказывают необходимую медицинскую помощь», — написал он.

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Богомаз отметил, что также снаряды террористов повредили одно из производственных помещений.

«На месте работают оперативные и экстренные службы», — добавил глава региона.