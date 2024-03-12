Важное 12 марта 2024, 19:45 Житель Брянской области подорвался на мине в запрещенной зоне близ поселка Уборки Богомаз: житель Брянской области погиб, подорвавшись на мине в запрещенной зоне РИА «Новости»

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Житель Брянской области погиб, подорвавшись на мине. ЧП произошло в окрестностях поселка Уборки Климовского района, сообщил в Telegram-канале глава региона Александр Богомаз.

Губернатор подчеркнул, что местный житель вошел в запрещенную зону, несмотря на предупреждающие знаки с указанием минной опасности.

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«В результате подрыва на мине, к сожалению, он погиб. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы», — добавил Богомаз.

Он призвал всех жителей быть бдительными и не посещать запрещенные территории в приграничных населенных пунктах, где установлены знаки о минной опасности.