12 марта 2024, 19:45
Житель Брянской области подорвался на мине в запрещенной зоне близ поселка Уборки
Богомаз: житель Брянской области погиб, подорвавшись на мине в запрещенной зоне
Житель Брянской области погиб, подорвавшись на мине. ЧП произошло в окрестностях поселка Уборки Климовского района, сообщил в Telegram-канале глава региона Александр Богомаз.
Губернатор подчеркнул, что местный житель вошел в запрещенную зону, несмотря на предупреждающие знаки с указанием минной опасности.
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«В результате подрыва на мине, к сожалению, он погиб. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы», — добавил Богомаз.
Он призвал всех жителей быть бдительными и не посещать запрещенные территории в приграничных населенных пунктах, где установлены знаки о минной опасности.
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