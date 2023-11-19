Происшествия 19 ноября 2023, 16:42 Житель Брянской области нашел у своего дома украинский БПЛА с кассетным боеприпасом — СМИ Shot: житель сел Сопычи в Брянской области обнаружил в своем огороде дрон ВСУ Скриншот с видео

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Житель села Сопычи в Погарском районе Брянской области нашел в своем огороде беспилотник ВСУ с кассетным боеприпасом. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Мужчина днем вышел из дома и увидел на своем участке странный предмет. Он вызвал полицию и сообщил о подозрительной находке.

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На место приехали правоохранители и установили, что украинские военные разместили на беспилотнике кассетный боеприпас. Дрон передали саперам для разминирования и последующего изучения.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что средства ПВО сбили украинский БПЛА и предотвратили атаку на столицу. Беспилотник рухнул в Богородском городском округе, из-за падения дрона никто не пострадал. На место ЧП прибыли экстренные службы.

Позже ликвидацию беспилотника самолетного типа подтвердили в Минобороны. Средства ПВО уничтожили цель в 01:00 по московскому времени. В ведомстве сообщили, что ВСУ попытались с помощью БПЛА атаковать объекты на территории России.