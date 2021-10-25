Житель Брянска погиб из-за взрыва

Граната взорвалась в одном из жилых домов Брянска. В результате погиб мужчина. Об этом сообщил РЕН ТВ.

В момент взрыва в квартире находились четыре человека, однако погиб один мужчина 1992 года рождения из-за полученных осколочных ранений. Следователи возбудили уголовное дело по факту случившегося. На данный момент выясняют обстоятельства случившегося, передало ИА НСН.

Ранее в Набережных Челнах произошел взрыв в жилом пятиэтажном доме. Очевидцы опубликовали фото и видео с места событий. На опубликованных кадрах видно, что обвалились крыша и два верхних этажа.