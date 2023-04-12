Происшествия 12 апреля 2023, 17:33 Житель Благовещенска проведет 5 суток под арестом за громкий выхлоп автомобиля

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Благовещенский суд приговорил к пяти суткам административного ареста 19-летнего водителя. Об этом сообщили «Новые известия».

Сообщается, что молодой человек установил на своем автомобиле Toyota Cresta выхлопную систему, не соответствующую госстандартам. Он уже обещал устранить нарушения, но так этого и не сделал. Полицейские задержали нерадивого водителя, когда он попался со слишком громким выхлопом повторно. За что и был наказан арестом.

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