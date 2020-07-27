Житель без маски устроил драку с полицейским в Ростовской области

Житель Ростовской области устроил потасовку с полицейским из-за отсутствия маски. Сотрудник, как сообщили «360» в региональном главке МВД, получил травмы. СК решает вопрос о возбуждении дела по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

Инцидент произошел в городе Новошахтинске, примерно в 80 километрах к северо-востоку от Ростова-на-Дону.

«При исполнении служебных обязанностей в ходе патрулирования сотрудник полиции сделал замечание местному жителю. В ответ мужчина стал выражаться нецензурной бранью, вести себя агрессивно. На требования полицейского предъявить документы и пройти в отдел полиции ответил отказом. Во время задержания оказал активное сопротивление и причинил правоохранителю телесные повреждения», — сообщили в пресс-службе МВД.

В соцсетях опубликовали видео потасовки. Судя по комментариям за кадром, ролик был снят около магазина, куда мужчина пришел без маски. Видео начинается с момента, когда нарушитель удерживает полицейского на земле, одновременно пытаясь собрать свои вещи и сбежать. Затем драка продолжается на площадке около магазина. Женский голос за кадром несколько раз говорит, что мужчина душит полицейского.

По данным издания «Подъем», конфликт начался на кассе магазина. На требование полицейского предъявить документы покупатель без маски ответил матом, а после «вышвырнул» сотрудника за порог магазина.