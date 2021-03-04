Житель Бердска пнул пенсионерку на костылях. Видео

В Сети разошлось видео, на котором пьяный мужчина пнул женщину, которая с трудом шла на костылях, а потом повалил ее на землю. Этим случаем, который произошел в Бердске Новосибирской области, заинтересовались в СК.

На кадрах видно, как неровной походкой герой этого ролика подходит к пожилой женщине, которая еле идет на костылях, и с размаху пинает ее. Потом он хватает ее, валит на землю и падает сам. Мужчина помог ей подняться и подал упавший костыль, но потом вернулся и снова ударил пенсионерку ногой.

Следователи начали проверять информацию о нападении на старушку.

В соцсетях пишут, что женщине, которую атаковал хулиган, 82 года.