Житель Белорецка изрезал брата бывшей жены на работе из-за ребенка. Видео

На повара суши-бара Фирдауса Шайхутдинова в белорецком кафе напал бывший муж сестры. Все из-за конфликта в семье. У нападавшего с девушкой общий ребенок. Пострадавший рассказал подробности «360» конфликта.

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Шайхутдинов рассказал, что бывший муж его сестры алкоголик и наркоман. Айгуль не выдержала постоянных гулянок и ушла от него. У них есть общая дочь, из-за которой и произошел конфликт.

«Сестра попросила меня забрать у него ее вещи. Когда я к нему приехал, он был адекватным. Но в квартире с ним был его друг, у которого тоже есть зависимость», — рассказал он.

В этот день Айгуль договорилась дать бывшему мужу на день ребенка. Когда узнала, что в квартире он не один, да еще и с человеком, который употребляет, она отказала во встрече.

«Он не знает, где моя сестра живет. Если бы знал, он бы пришел не ко мне, а к ней, тогда все могло закончиться намного хуже», — отметил Фирдаус.

Бывший родственник пришел к Шайхутдинову на работу, начал обвинять его в том, что Айгуль не дала ребенка.

«Началась потасовка, но я упустил момент, когда он схватил нож со стола и порезал меня им. Вред средней тяжести. Врачи зашили два глубоких пореза в области затылка и один в области лопаток. Нож был поварской, острый, поэтому лезвие глубоко вошло. Сейчас полголовы онемело, не чувствую кожей прикосновений», — отметил потерпевший.

Фирдаус признался, что прощать бывшего родственника не собирается. Он хочет, чтобы нападавшего посадили и изолировали от общества.

«Все это время жалел его, но не нужно было. Он обижал сестру, детей. У Айгуль помимо их общего ребенка еще есть пятилетний сын», — сказал он.

Сестра Фирдауса работает официанткой на местном горнолыжном курорте. Работа вахтовая, несколько дней в неделю приходится ночевать на работе. В эти дни, как рассказал повар, нападавший издевался над детьми, избивал их.

«Мой племянник как-то рассказал, что тот бил его головой об пол. Я буду идти до конца даже не из-за себя, а из-за детей и сестры», — сообщил «360» Шайхутдинов.

Фирдаус после больницы приехал на работу, чтобы закончить смену.

«Я в шоке. У меня после нападения было давление 120 на 80, как у космонавта», — добавил он.

Дело пока находится у местного участкового, по словам потерпевшего, затем его передадут в Следственный комитет.

В пресс-центре МВД по РБ «360» рассказали, что нападение произошло 3 февраля, на данный момент проводится проверка.