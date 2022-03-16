Житель Беломорска погиб из-за обрушения крыши бывшего лесопильного комбината

В Беломорске правоохранители инициировали расследование по факту гибели мужчины 1988 года рождения. Сообщается, что тело погибшего находилось в одном из нежилых помещений неработающего лесопильно-деревообрабатывающего предприятия. Его обнаружили во вторник, 15 марта.

Как пишет karelinform.ru, в старом, пришедшем в негодность здании рухнула кровля, а труп находился под завалами.

Доследственная проверка должна выявить, из-за чего погиб горожанин и кто может быть причастен к его смерти.