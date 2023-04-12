Важное 12 апреля 2023, 13:37 Житель Белгородской области пострадал при обстреле со стороны Украины Губернатор Гладков: под обстрел попали несколько населенных пунктов Белгородской области РИА «Новости»

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Украинские войска обстреляли несколько муниципальных образований Белгородской области. В Грайворонском округе пострадал водитель автомобиля, сильные повреждения получили дома в Волоконовском районе, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Сегодня сразу несколько муниципальных образований попали под обстрел ВСУ. К сожалению, есть один пострадавший», — написал он.

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Житель села Новостроевка-Вторая Грайворонского округа ехал на своей машине, когда начался обстрел. Его, по словам Гладкова, спасло то, что снаряды взорвались с обратной от водительской стороны. Мужчина получил легкую контузию и отказался от госпитализации. Обход показал, что осколки задели один дом и сарай.

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В хуторе Старый Волоконовского района после нападения ввели режим чрезвычайной ситуации. Губернатор сообщил, что, хотя никто не пострадал, украинские снаряды сильно повредили четыре дома.

Источник «Известий» ранее подтвердил обстрел свинокомплекса на территории Белгородской области в трех километрах от границы. Он заявил, что погибли 30 животных и 70 ранены. Telegram-канал Shot заявлял, что при обстреле погибли 179 свиней, а 150 пострадали.