Происшествия 29 декабря 2023, 11:07 Житель Белгородской области пострадал при атаке беспилотника ВСУ Губернатор Гладков: дрон ВСУ атаковал село Мокрая Орловка в Белгородской области Stringer/Keystone Press Agency/globallookpress

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Житель села Мокрая Орловка в Белгородской области получил осколочные ранения головы, живота и нижних конечностей из-за сброшенного украинским беспилотником снаряда. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Взрывное устройство было сброшено с дрона, когда мужчина находился на улице», — отметил он.

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Пострадавшего доставили в больницу, врачи оказывают ему необходимую помощь и следят за его состоянием.

Из-за атаки БПЛА повреждения получил частный жилой дом. Взрывной волной выбило окна, осколками посекло фасад и забор. Под обстрел попала и окраина поселка Мокрая Орловка. Всего по нему зафиксировали восемь прилетов. ВСУ также атаковали села Сподарюшино, Дроновка и поселок Горьковский

«По поселку Горьковский выпущено четыре минометных снаряда, также в поселке противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. Пострадавших нет», — добавил Гладков.

Ранее украинские боевики нанесли удар по Горловке в ДНР. Повреждения от обстрелов получили здания школы, общежития училища и жилой дом.