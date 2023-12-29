29 декабря 2023, 11:07
Житель Белгородской области пострадал при атаке беспилотника ВСУ
Губернатор Гладков: дрон ВСУ атаковал село Мокрая Орловка в Белгородской области
Житель села Мокрая Орловка в Белгородской области получил осколочные ранения головы, живота и нижних конечностей из-за сброшенного украинским беспилотником снаряда. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Взрывное устройство было сброшено с дрона, когда мужчина находился на улице», — отметил он.
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Пострадавшего доставили в больницу, врачи оказывают ему необходимую помощь и следят за его состоянием.
Из-за атаки БПЛА повреждения получил частный жилой дом. Взрывной волной выбило окна, осколками посекло фасад и забор. Под обстрел попала и окраина поселка Мокрая Орловка. Всего по нему зафиксировали восемь прилетов. ВСУ также атаковали села Сподарюшино, Дроновка и поселок Горьковский
«По поселку Горьковский выпущено четыре минометных снаряда, также в поселке противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. Пострадавших нет», — добавил Гладков.
Ранее украинские боевики нанесли удар по Горловке в ДНР. Повреждения от обстрелов получили здания школы, общежития училища и жилой дом.
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Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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