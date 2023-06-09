Происшествия 09 июня 2023, 10:06 Житель Белгородской области пострадал после атаки дронов-камикадзе на регион — Shot Shot: 4 дрона-камикадзе атаковали Белгородскую область, 1 человек пострадал РИА «Новости»

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Белгородскую область атаковали с помощью четырех дронов-камикадзе. В результате случившегося один мужчина серьезно пострадал. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, нападение случилось накануне. Атака велась на село Вязовое Краснояружского района, которое находится в 400 метрах от границы.

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Беспилотники сбросили взрывное устройство в поле. Там в этот момент находился 67-летний житель, он пас коров. Мужчина получили осколочные ранения, его госпитализировали. Вероятно, противник запустил беспилотники из села Грабовое Сумской области Украины.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ прошлой ночью обстреливали регион, сработала система ПВО. Известно о трех пострадавших. Двое из них сейчас находятся в больнице, еще один — отказался от госпитализации. Повреждения получили дома в Разумном.