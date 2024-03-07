Важное 07 марта 2024, 13:43 Житель Белгородской области пострадал из-за атаки ВСУ Гладков: из-за обстрела ВСУ пострадал житель села Наумовка под Белгородом РИА «Новости»

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Украинские боевики ударили по окраине села Наумовка в Белгородской области с помощью беспилотника. В результате пострадал местный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Окраина села Наумовка подверглась атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе», — указал он.

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По словам Гладкова, мужчина из-за атаки получил осколочные ранения брюшной полости. Пострадавшего поместили в городскую больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.

Ранее два украинских БПЛА уничтожили в Брянской области. Системы противовоздушной обороны сбили дроны над Клинцовским районом и Новозыбковским городским округом. Губернатор региона Александр Богомаз заявил, что из-за падения дронов никто не пострадал. К месту ЧП выезжали специальные службы.

Утром 7 марта из-за атак беспилотников ракетную опасность объявляли в трех областях: Белгородской, Курской и Воронежской. Власти попросили жителей не подходить к окнам и не выходить на улицу.