Важное 13 августа 2023, 22:16 Житель Белгородской области получил ранения в результате взрыва Губернатор Гладков: житель Борисовки получил ранения в результате взрыва РИА «Новости»

Читать 360tv в

Житель поселка Борисовка получил осколочные ранения головы, спины и баротравму, написал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он уточнил, что пострадавшего уже доставили в больницу.

Мужчину доставили в городскую больницу № 2 Белгорода, медики оказывают ему необходимую помощь, уточнил глава региона. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Реклама

«Правоохранительными органами рассматривается версия получения травмы в результате взрыва неустановленного боеприпаса, предположительно не связанного с прилетом», — добавил Вячеслав Гладков.

Днем 13 августа в Белгороде раздался взрыв. Пострадал получил фасад дома на улице Есенина и несколько припаркованных рядом со зданием машин. Губернатор Гладков прибыл на место происшествия и сообщил, что фасадная плитка обрушилась с седьмого по 13-й этажи. Глава региона уточнил, что в общей сложности повреждения получили пять квартир и 16 автомобилей.

Он добавил, что 14 числа специалисты подготовят техническое заключение, после чего приступят к восстановительным работам.