Происшествия 16 сентября 2023, 23:36 Житель Белгородской области получил ранение при обстреле ВСУ Губернатор Гладков: житель Шебекино получил ранение в результате атаки ВСУ РИА «Новости»

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Украинские боевики нанесли удар по городу Шебекино Белгородской области, ранение получил местный житель. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Мужчина получил легкие осколочные ранения. Госпитализация не потребовалась, раны обработали на месте», — написал он.

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Глава региона отметил, что повреждения зафиксировали на территории складского цеха одного из промышленных предприятий.

Также осколками снарядов посекло три машины, две фуры и газель. В настоящее время на месте находятся оперативные и аварийные службы.

Днем 16 сентября Гладков сообщал, что украинский дрон-камикадзе нанес удар по селу Долгое Валуйское. В результате атаки никто не пострадал.

По данным Минобороны, силы ПВО сбили над Белгородской областью украинский беспилотник. Дрон пытался осуществить атаку примерно в 13:00.