Происшествия 10 марта 2023, 16:53 Житель Белгородской области получил ранение после обстрела ВСУ Губернатор Белгородской области Гладков: при обстреле села Ясные Зори пострадал мужчина Губернатор Белгородской области / Telegram

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Днем 10 марта украинские военные обстреляли приграничные территории Белгородской области. В результате атаки мужчина в селе Ясные Зори получил ранение, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам Гладкова, мужчина получил ранение руки. Медики оказывают ему помощь.

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«Снарядом поврежден ангар на территории сельхозпредприятия. Аварийные и оперативные службы работают на месте», — добавил губернатор Белгородской области.

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Ранее ВСУ атаковали город Шебекино. Вячеслав Гладков сообщил, что стену одного из домов пробил неразорвавшийся снаряд. Для его разминирования прибыла бригада саперов. Местные власти организовали обход придомовых территорий, чтобы уточнить масштабы повреждений.

Власти региона решили продлить удаленный режим обучения для школьников. Решение распространили на девять районов области.

Днем 9 марта системы ПВО сбили беспилотник самолетного типа в Брянской области. Губернатор Александр Богомаз рассказал, что аппарат вывели из строя у поселка Навля. Он добавил, что местные жители не пострадали.