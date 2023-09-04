Происшествия 04 сентября 2023, 11:48 Житель Белгородской области получил множество ранений из-за найденной в огороде гранаты Глава Белгородской области: житель поселка Комсомольский пострадал из-за гранаты РИА «Новости»

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Житель поселка Комсомольского в Белгородской области серьезно пострадал из-за найденной на улице гранаты. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Глава региона опубликовал информацию об ударах со стороны Вооруженных сил Украины за 3 сентября. По словам Гладкова, в Белгородском районе житель Комсомольского обнаружил в огороде гранату, она сдетонировала у мужчины в руках.

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«Пострадавший с множественными осколочными ранениями лица, верхних и нижних конечностей, а также контузией головного мозга был доставлен в приемное отделение городской больницы № 2 города Белгорода», — написал губернатор.

Мужчина был сильно пьян и сам ушел из медучреждения, добавил глава Белгородской области. Сегодня врачи осмотрят пострадавшего на дому, указал Гладков.

Губернатор также сообщил, что за 3 сентября ВСУ выпустили четыре артиллерийских снаряда по селу Журавлевка и два — по селу Наумовка. В селе Таврове сбили беспилотник противника. Никто в этих населенных пунктах Белгородского района не пострадал, разрушений тоже нет.