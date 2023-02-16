Важное 16 февраля 2023, 19:07 Житель Белгородской области получил контузию при обстреле ВСУ Губернатор Белгородской области Гладков сообщил об обстреле ВСУ села Вознесеновка Telegram

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Украинские боевики обстреляли село Вознесеновка Шебекинского городского округа. Легкую контузию получил местный житель. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Глава региона отметил, что помощь пострадавшему оказали прибывшие на место врачи скорой помощи. От госпитализации мужчина отказался.

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В результате обстрелов повреждения получили один частный дом и склад сельскохозяйственного предприятия. Оперативные службы продолжили обходить дома пострадавшего от обстрела села.

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Населенные пункты Белгородской области находящиеся в непосредственной близости от украинской границы, регулярно попадают под обстрел ВСУ.

В минувший понедельник выпущенные снаряды повредили здание школы в поселке Красное. По словам Гладкова, осколки взорвавшихся боеприпасов выбили окна и сильно посекли фасад. В результате обстрела никто не пострадал. Школьники находятся на дистанционном обучении.

Из-за постоянных обстрелов власти Белгородской области ввели бессрочный «желтый» уровень террористической опасности. Гладков пообещал жителям, что ограничения начнут снимать постепенно, когда степень угрозы снизится.