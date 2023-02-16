16 февраля 2023, 19:07
Житель Белгородской области получил контузию при обстреле ВСУ
Губернатор Белгородской области Гладков сообщил об обстреле ВСУ села Вознесеновка
Украинские боевики обстреляли село Вознесеновка Шебекинского городского округа. Легкую контузию получил местный житель. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Глава региона отметил, что помощь пострадавшему оказали прибывшие на место врачи скорой помощи. От госпитализации мужчина отказался.
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В результате обстрелов повреждения получили один частный дом и склад сельскохозяйственного предприятия. Оперативные службы продолжили обходить дома пострадавшего от обстрела села.
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Населенные пункты Белгородской области находящиеся в непосредственной близости от украинской границы, регулярно попадают под обстрел ВСУ.
В минувший понедельник выпущенные снаряды повредили здание школы в поселке Красное. По словам Гладкова, осколки взорвавшихся боеприпасов выбили окна и сильно посекли фасад. В результате обстрела никто не пострадал. Школьники находятся на дистанционном обучении.
Из-за постоянных обстрелов власти Белгородской области ввели бессрочный «желтый» уровень террористической опасности. Гладков пообещал жителям, что ограничения начнут снимать постепенно, когда степень угрозы снизится.
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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