Происшествия 22 марта 2023, 13:10 Житель Белгородской области погиб после обстрела села Борисовка со стороны ВСУ Губернатор Гладков сообщил о смерти жителя Белгородской области после обстрела ВСУ Губернатор Белгородской области / Telegram

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Украинские военные атаковали село Борисовка Волоконовского района Белгородской области, написал в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, большая часть снарядов угодила на территорию сельскохозяйственного предприятия, а в результате обстрела погиб местный житель.

«К большому горю, один человек погиб. Это мужчина, сторож предприятия. Мои соболезнования родным и близким погибшего», — уточнил глава Белгородской области.

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Из-за осколков снарядов оказались повреждены три частных домовладения — там выбило окна и посекло фасады. ВСУ повредили электро- и газоснабжение в Борисовке. На место происшествия уже прибыли глава района Сергей Бикетов и представители аварийных и оперативных служб. Они уже приступили к устранению последствий обстрела.

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Ранее украинский беспилотник атаковал поселок Климово Брянской области. Губернатор Александр Богомаз сообщил, что вражеский дрон повредил пять жилых домов. По его словам, в результате обстрела никто не пострадал, специалисты также устраняют последствия атаки.