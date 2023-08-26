Происшествия 26 августа 2023, 20:30 Житель Белгородской области погиб из-за обстрела ВСУ Гладков: в Белгородской области в результате обстрела ВСУ погиб мирный житель unsplash.com

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Мирный житель села Щетиновка Белгородской области погиб в результате обстрела ВСУ. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Вооруженные силы Украины сбросили с беспилотного летательного аппарата взрывное устройство, когда мужчина находился на своем дачном участке и косил траву. Полученные в результате атаки ранения оказались несовместимыми с жизнью, написал Гладков.

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«В результате обстрела села Щетиновка Белгородского района погиб мирный житель», — добавил он.

Глава региона выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего.

В этот же день под обстрел со стороны ВСУ попало село Кирилловка в Брянской области. В результате случившегося никто не пострадал. Повреждения получили четыре жилых домовладения.