Происшествия 20 мая 2023, 08:36 Житель Белгородской области подорвался на мине, ему оторвало ногу Губернатор Гладков: житель Белгородской области подорвался на мине по дороге на рыбалку Telegram

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В Краснояружском районе Белгородской области в ночь на 20 мая мужчина подорвался на мине и потерял ногу. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Житель отправился на рыбалку, рассказал глава. Он подорвался в 300 метрах от границы с Украиной.

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«Жалко человека. Доставлен в областную больницу. Врачи делают все необходимое. Будем помогать», — написал Гладков.

Губернатор напомнил, что очень важно соблюдать осторожность, особенно в прифронтовых районах. Гладков призвал жителей доносить это до детей.

Белгородская область постоянно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Накануне, 19 мая, в Валуйском округе ранило мужчину. Его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. До этого еще один житель получил ожоги 80% тела, двое погибли.

Система противовоздушной обороны часто срабатывает над регионом, сбивая беспилотники. В пятницу один из дронов упал во двор многоквартирного дома. По предварительным данным, сначала он врезался в окно квартиры.