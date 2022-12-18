Важное 18 декабря 2022, 14:30 Житель Белгородского района погиб после обстрела ВСУ Губернатор Гладков: житель Белгородского района погиб после обстрела ВСУ, один пострадал Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова / Telegram

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Житель Белгородского района погиб в результате обстрела со стороны ВСУ, написал в своем Telegram-канале губернатор области Вячеслав Гладков. Он уточнил, что еще один житель района получил ранения.

«По Белгородскому району. К сожалению, есть один погибший и один пострадавший. Повреждения есть на птицефабрике. Выехал на место», — сообщил губернатор.

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В результате обстрела Белгорода пострадали четыре человека. Они находятся в средней степени тяжести, уточнил Гладков. С двумя из них он поговорил на месте. Жителю города осколками посекло спину, а женщина получила травмы лица.

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«Чудом двое детей в этом доме не пострадали. В момент прилета снаряда они находились в эпицентре», — добавил глава региона.

По его словам, медики оказывают всю необходимую помощь пострадавшим. В микрорайоне Луч повреждения получили многоквартирные дома. Есть разрушения и в частном секторе. Гладков рассказал, что повреждения зафиксировали в 14 жилых домах и девяти автомобилях. Власти продолжают подомовой обход территории.

Днем 18 декабря в Белгородской области сработали системы ПВО. Губернатор Гладков заявлял, что находится на месте происшествия.