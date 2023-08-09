Происшествия 09 августа 2023, 18:32 Житель белгородского поселка Горьковский погиб при обстреле ВСУ Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли белгородский поселок Горьковский, погиб человек РИА «Новости»

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Один человек погиб при обстреле поселка Горьковский Грайворонского городского округа Белгородской области. Об этом в Telegram-канале написал губернатор Вячеслав Гладков.

По его информации, в центре поселка, возле школы, разорвалось пять снарядов. Мужчина получил несовместимые с жизнью осколочные ранения. Еще четверых — трех мужчин с осколочными ранениями ног и женщину с контузией — госпитализируют.

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Оперативные и аварийные службы работают на месте. Также туда приехал глава Грайворонского округа Геннадий Бондарев.

Накануне, 8 августа, ВСУ обстреляли Белгородский и Краснояружский районы и Шебекинский округ Белгородской области. На село Колотиловка Кранояружского района сбросили «неустановленный объект», из-за чего на территории частного дома загорелся сенник. Пострадал мужчина, однако госпитализация ему не потребовалась. Он получил осколочное ранение стопы, бригада скорой помощи оказала ему помощь на месте. В остальных населенных пунктах пострадавших, как и разрушений, не было.