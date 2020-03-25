Житель Белгорода зарезал мать возлюбленной и ранил ребенка

Мужчина зарезал женщину и напал на десятилетнего ребенка на Садовой улице. Соседи вызвали полицию сразу, как только услышали шум. В квартире полицейские нашли тело 59-летней женщины. Раненного мальчика отправили в больницу.

Подозреваемый напал на мать возлюбленной во время ссоры. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина нанес женщине 20 ударов ножом. Все это видел сын возлюбленной мужчины. Житель Белгорода хотел расправиться и со свидетелем. Он напал на ребенка, но решил скрыться.

Сотрудники правоохранительных органов задержали 36-летнего подозреваемого.