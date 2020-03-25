    25 марта 2020, 18:15

    Житель Белгорода убил женщину и ранил ребенка

    Редакция сайта 360°

    В Белгороде был арестован мужчина, который расправился с женщиной и нанес ранение ребенку. Полиция смогла задержать преступника по горячим следам, сообщил сайт bel.ru.

    Происшествие случилось 24 марта. Жители одного из многоэтажных домов пожаловались на шум в квартире.

    По прибытию сотрудники полиции обнаружили труп 59-летней женщины. Рядом находился раненый ребенок — ее внук. Его передали медикам.

    Преступником оказался 36-летний сожитель дочери погибшей. Он был арестован. Полицейские установили, что злоумышленник ранее также привлекался к ответственности.