25 марта 2020, 18:15
Житель Белгорода убил женщину и ранил ребенка
В Белгороде был арестован мужчина, который расправился с женщиной и нанес ранение ребенку. Полиция смогла задержать преступника по горячим следам, сообщил сайт bel.ru.
Происшествие случилось 24 марта. Жители одного из многоэтажных домов пожаловались на шум в квартире.
По прибытию сотрудники полиции обнаружили труп 59-летней женщины. Рядом находился раненый ребенок — ее внук. Его передали медикам.
Преступником оказался 36-летний сожитель дочери погибшей. Он был арестован. Полицейские установили, что злоумышленник ранее также привлекался к ответственности.