Житель Белгорода убил женщину и ранил ребенка

Происшествие случилось 24 марта. Жители одного из многоэтажных домов пожаловались на шум в квартире.

По прибытию сотрудники полиции обнаружили труп 59-летней женщины. Рядом находился раненый ребенок — ее внук. Его передали медикам.

Преступником оказался 36-летний сожитель дочери погибшей. Он был арестован. Полицейские установили, что злоумышленник ранее также привлекался к ответственности.