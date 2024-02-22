Происшествия 22 февраля 2024, 15:54 Житель Белгорода попал под уголовное дело за нападение на сожительницу

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В Белгороде правоохранители завели уголовное дело на местного жителя, который пытался задушить сожительницу поясом от халата. Об этом написал сайт bel.ru со ссылкой на региональное УМВД.

Во время семейного застолья мужчина разозлился, что его возлюбленная на днях долго не открывала ему дверь. Он начал предъявлять претензии, а затем повалил сожительницу на пол и стал душить поясом от халата.

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О случившемся в полицию сообщили сестра и племянница подозреваемого. Теперь мужчине грозит до двух лет лишения свободы.