Происшествия 20 марта 2024, 16:56 Житель Белгорода погиб в результате террористической атаки ВСУ Гладков: в результате атаки ВСУ в Белгороде погиб мужчина, двое пострадали РИА «Новости»

Читать 360tv в

Во время очередной атаки ВСУ погиб житель Белгорода. Мужчина в тот момент находился в автомобиле — он получил смертельные ранения от осколков украинского снаряда, написал в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Глава региона выехал на место обстрела с начальником ГУ МЧС по Белгородской области Сергеем Потаповым и мэром Валентином Демидовым. Гладков уточнил, что в результате обстрела со стороны ВСУ один человек погиб, двое получили ранения.

Реклама

«Мужчина находился в машине, когда в нее прилетели осколки, от полученных травм он скончался на месте. Искренние соболезнования родным и близким погибшего», — добавил губернатор.

Пострадавшие — 17-летняя девушка и взрослый горожанин находятся в больницах. Медики оказывают им помощь.

В этот же день ВСУ совершили атаку на село Долгое. Там рухнул их дрон-камикадзе. В результате ЧП никто не пострадал, повреждения получил автомобиль.