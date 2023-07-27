Происшествия 27 июля 2023, 22:31 Житель Батайска умер за рулем от сердечного приступа

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В Батайске водитель Daewoo Nexia умер от сердечного приступа у парковки на улице Урицкого и спровоцировал ДТП. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на УГИБДД Ростовской области.

Мужчине стало плохо за рулем, он умер, а автомобиль продолжил движения. Он въехал на встречку и протанаранил стоявшую на парковке Kia Picanto. После столкновения машина Daewoo Nexia остановилась. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.

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