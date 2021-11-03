Житель Башкирии выстрелил в собственного ребенка на охоте

Житель Башкирии выстрелил в своего ребенка во время охоты. После случившегося он вызвал скорую помощь. Об этом сообщило РИА ФАН.

Ситуация произошла в лесополосе в районе села Леонидовское Туймазинского района. Мужчина отправился на охоту вместе со своим сыном-третьеклассником. По заявлениям самого родителя, ружье зацепилось за ветку, из-за чего и произошел выстрел. Пуля попала ребенку в руку.

После случившегося отец отнес мальчика в автомобиль и направился в сторону села Кожаево, где и обратился к медикам.

Правоохранители проводят расследование.