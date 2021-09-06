Житель Башкирии убил собаку пакетом из-за укуса

В Нефтекамске мужчина пакетом с продуктами убил собаку, которая его укусила. Питомец был без намордника. Происшествие попало на камеры видеонаблюдения и разлетелось по соцсетям.

Местная группа во «ВКонтакте» «Стерлитамак Online» опубликовала запись с места происшествия. На ней видно, что маленькая собака шла на поводке, когда из-за угла дома неожиданно вышел мужчина с пакетами. Питомец, видимо, испугался, набросился на прохожего и укусил его за ногу. Мужчина решил защититься и ударил собаку одним из пакетов. Животному этого было достаточно. В это время хозяйка стояла и не предпринимала никаких действий. Прохожий пошел дальше, а женщина проверила собаку и начала куда-то звонить.

В социальных сетях местные жители начали активно обсуждать этот случай. Многие считают, что мужчина должен был себя защитить и все сделал правильно. Тем более собака была без намордника. Также комментаторы обратили внимание на то, что женщина даже не попыталась одернуть собаку, когда та набросилась на прохожего.

Некоторые написали, что мужчина — живодер и поступил бессердечно. По предварительным данным, погибшая собачка — мопс, которому уже было много лет. В полиции пока никак не прокомментировали это происшествие.