Житель Башкирии прострелил гвоздем соседу грудь. Но тот его простил

В Кумертау один местный житель переборщил с алкоголем, из-за чего случайно разбил своему соседу окно. Мужчина решил не разбираться и выстрелил в нарушителя из незаряженного пистолета. Во второй раз он зарядил его гвоздем.

Когда мужчина понял, что выпивший не собирался успокаиваться, что на него выстрел не произвел отрезвляющего эффекта, он решил зарядить пистолет гвоздем. Выстрел пришелся в грудь. У пострадавшего была пробита грудная клетка и брюшина, к тому же начались сильные осложнения. Врачи боролись за его жизнь почти две недели, в результате кризис миновал, сообщил kp.ru.

Стрелявшего задержали и возбудили уголовное дело. Но он сразу вину признал и выплатил на лечение 20 тысяч. Пострадавший смягчился и, видимо, простил обидчика, так как больше не выступал за его арест.

«Учитывая все смягчающие обстоятельства, такие как признание вины и раскаяние, наличие двух малолетних детей и просьба пострадавшего не назначать строгое наказание, подсудимому назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно», — сообщили в Кумертауском межрайонном суде.

Мужчине назначили испытательный срок на три года. Приговор уже вступил в законную силу.