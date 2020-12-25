25 декабря 2020, 09:57
Житель Башкирии приехал к жене мириться, напился и сжег дом
Мужчина приехал в село Инзер в Башкирии, чтобы помириться с женой и воссоединиться с семьей в преддверии Нового года и своего дня рождения. Все закончилось пьянкой, новой ссорой и пожаром. Об этом сообщил сайт регионального МВД.
«У мужчины появилась новая возлюбленная, а с женой они разъехались. Но накануне своего дня рождения он решил воссоединиться с семейством и приехал мириться. В ходе застолья и употребления алкогольных напитков между супругами возникла ссора», — рассказала старший следователь ОМВД России по Белорецкому району Лейсан Фаттахова.
После этого из дома все ушли и 45-летний мужчина остался один. В порыве злости он решил спалить дом со всем добром, поджег скатерть, убедился, что занялась мебель, и был таков.
В полиции завели дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества». Максимальное наказание за это преступление — два года лишения свободы.