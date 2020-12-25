Житель Башкирии приехал к жене мириться, напился и сжег дом

«У мужчины появилась новая возлюбленная, а с женой они разъехались. Но накануне своего дня рождения он решил воссоединиться с семейством и приехал мириться. В ходе застолья и употребления алкогольных напитков между супругами возникла ссора», — рассказала старший следователь ОМВД России по Белорецкому району Лейсан Фаттахова.

После этого из дома все ушли и 45-летний мужчина остался один. В порыве злости он решил спалить дом со всем добром, поджег скатерть, убедился, что занялась мебель, и был таков.

В полиции завели дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества». Максимальное наказание за это преступление — два года лишения свободы.