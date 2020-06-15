15 июня 2020, 17:10
Житель Башкирии погиб в ДТП
В Башкирии в результате аварии на первом километре автотрассы Белорецк — Учалы — Миасс погиб 37-летний мужчина. ДТП случилось вечером 14 июня, сообщил сайт mkset.ru.
Предполагается, что водитель ВАЗ-2115 не справился с управлением. Из-за этого его транспортное средство вылетело в кювет и перевернулось. Полученные водителем травмы оказались смертельными. Два пассажира также получили увечья. Их госпитализировали. Продолжается расследование всех обстоятельств ДТП.