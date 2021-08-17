Житель Башкирии поджег свой дом из-за ссоры с сыном

Мужчина поджег свой дом в Башкирии. В результате погибла его жена. Об этом сообщил сайт ToDay News со ссылкой на МВД по региону.

По предварительным данным, мужчина решил поджечь свой дом из-за ссоры с сыном. Он заранее отвел жену в сарай. Но огонь в результате перекинулся на постройку. Женщина погибла.

Правоохранители выясняют подробности происшествия.

Ранее в Казани во время пожара в многоэтажке погиб пенсионер. Пожар произошел минувшей ночью в одном из жилых домов на улице Блюхера. Загорелись балкон и квартира на седьмом этаже.