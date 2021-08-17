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    17 августа 2021, 18:55

    Житель Башкирии поджег свой дом из-за ссоры с сыном

    Дарья Морозова

    Мужчина поджег свой дом в Башкирии. В результате погибла его жена. Об этом сообщил сайт ToDay News со ссылкой на МВД по региону.

    По предварительным данным, мужчина решил поджечь свой дом из-за ссоры с сыном. Он заранее отвел жену в сарай. Но огонь в результате перекинулся на постройку. Женщина погибла.

    Правоохранители выясняют подробности происшествия.

    Ранее в Казани во время пожара в многоэтажке погиб пенсионер. Пожар произошел минувшей ночью в одном из жилых домов на улице Блюхера. Загорелись балкон и квартира на седьмом этаже.