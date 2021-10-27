Житель Башкирии открыл стрельбу возле клуба

Житель Нефтекамска выстрелил в незнакомца из пневматического оружия около клуба. Ему уже предъявлено обвинение, сообщил сайт mkset.ru.

Обвиняемый неоднократно ударил незнакомца по лицу, после чего выстрелил в него из пистолета и покинул место происшествия.

Мужчине предъявлено обвинение. Суд избрал мера пресечения в виде заключения обвиняемого на два месяца под стражу. Есть данные о том, что ранее преступник уже был осужден за тяжкие противоправные действия.