Житель Башкирии без водительских прав устроил смертельное ДТП

За прошедшие 24 часа на дорогах Башкирии произошло 12 автомобильных аварий. Погибли два человека. Одно из ДТП с летальным исходом зафиксировано в Бурзянском районе Башкирии на трассе Кага-Новосубхангулово. Об этом сообщил сайт mkset.ru.

Водитель Lada, 18-летний местный житель, не справился с управлением, из-за чего машина опрокинулась в кювет. В результате ДТП женщина в возрасте 35 лет получила травмы: ее госпитализировали. Через два часа после аварии пострадавшая умерла — медики не смогли спасти ей жизнь. Самого водителя и еще одну пассажирку также доставили в больницу.

Как стало известно позже, у молодого человека, который управлял авто, не было водительсокго удостоверения. Сейчас уточняют детали ДТП и выясняют, трезв ли был молодой человек, находясь за рулем.