Происшествия 14 ноября 2022, 07:52 Житель Барнаула поиздевался над сыном на улице и избил заступившегося за него инвалида. Видео Житель Барнаула поиздевался над сыном на улице и избил заступившегося за него инвалида

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В Барнауле мужчина поиздевался на улице нал своим сыном и избил незнакомого мужчину с протезом, который заступился за мальчика. Видео появились в соцсетях. СУ СК по Алтейскому краю начало доследственную проверку по факту происшествия.

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Судя по появившимся в Сети кадрам, мужчина тащил по улице сына за ухо. Велосипедист остановился и спросил ребенка, кем ему приходится «злой дядя». Отец разозлился и накинулся на очевидца с кулаками. Мужчин разняли прохожие. Позже жена велосипедиста рассказала, что он инвалид и носит протез. По данным следствия, в результате драки он получил травмы и гематомы. Агрессор же поспешно скрылся с места происшествия.

Доследственную проверку начали по сообщениям, появившимся в СМИ. Следователи разберутся в обстоятельствах происшествия, «изложенных в материале средства массовой информации». По результатам проверки примут процессуальное решение, уточнила пресс-служба краевого управления СК.