Житель Астрахани обстрелял из пистолета пассажирский автобус. Видео

Правоохранительные органы в Астрахани задержали 34-летнего мужчину, обстрелявшего пассажирский автобус. В отношении него завели уголовное дело, сообщила пресс-служба управления областного МВД.

Происшествие произошло утром 24 июня. Ранее судимому местному жителю показалось, что автобус создал дорожную помеху его автомобилю. Он вынудил остановиться пассажирское транспортное средство, вытащил пневматический пистолет и несколько раз выстрелил в лобовое стекло, повредив его. После этого мужчина скрылся, пассажиры автобуса не пострадали.

Полицейские по горячим следам задержали стрелка и изъяли оружие. В своих показаниях он сообщил, что совершил преступление, так как ему показалось, что водитель автобуса подрезал его машину, а оружие он приобрел на сайте бесплатных объявлений.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное с применением оружия», задержанного отправили под стражу.