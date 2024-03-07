07 марта 2024, 14:58
Житель Астрахани сымитировал угон автомобиля после оформления страховки и получил срок
В Астрахани осудили местного жителя, который оформил страховку с целью получить выплату за угон автомобиля. Об этом написала Pravda.Ru.
Известно, что мужчина сымитировал кражу собственного авто, а затем попытался получить деньги от страховой компании. Если бы полицейские не раскрыли его замысел, астраханцу выплатили бы более восьми миллионов рублей, сообщил сайт mkset.ru.
Реклама
Обвиняемому присудили два года заключения в колонии.
Уголовное дело
Машины
Реклама
Реклама