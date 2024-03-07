Происшествия 07 марта 2024, 14:58 Житель Астрахани сымитировал угон автомобиля после оформления страховки и получил срок

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В Астрахани осудили местного жителя, который оформил страховку с целью получить выплату за угон автомобиля. Об этом написала Pravda.Ru.

Известно, что мужчина сымитировал кражу собственного авто, а затем попытался получить деньги от страховой компании. Если бы полицейские не раскрыли его замысел, астраханцу выплатили бы более восьми миллионов рублей, сообщил сайт mkset.ru.

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Обвиняемому присудили два года заключения в колонии.