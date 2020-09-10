Житель Аши в отделе полиции избил участкового и уничтожил свое дело

Житель Аши в отделе полиции избил участкового и уничтожил вещественные доказательства по своему делу. Уточняется, что суд приговорил его к четырем годам и одному месяцу колонии, сообщила пресс-секретарь прокуратуры Челябинской области Наталья Мамаева.

«Неоднократно судимого 37-летнего мужчину в декабре 2019 года доставили в отделение полиции в состоянии опьянения для привлечения к ответственности за мелкое хулиганство. Там он ударил по голове женщину-участкового, получившую сотрясение мозга», — уточнила она.

Зимой нынешнего года в следственной комнате изолятора временного содержания обвиняемый порвал и сжег листы своего уголовного дела. Помимо прочего, он уничтожил диск с информацией об обстоятельствах преступления, пишет сайт Ura.ru.

На мужчину завели дела по статьям УК РФ о применении насилия в отношении представителя власти, а также о воспрепятствовании производству расследования. До этого жителя Аши признавали виновным в нападении на правоохранителя.