27 января 2023, 13:51
Житель Алтая напал на полицейского в служебной машине
Жителя Алтая задержали за нарушение, посадили в патрульную машину и повезли в участок. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СКР.
В служебном автомобиле задержанный повел себя агрессивно и ударил одного из полицейских. В результате в отношении 47-летнего мужчины возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».
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