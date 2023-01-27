Происшествия 27 января 2023, 13:51 Житель Алтая напал на полицейского в служебной машине

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Жителя Алтая задержали за нарушение, посадили в патрульную машину и повезли в участок. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СКР.

В служебном автомобиле задержанный повел себя агрессивно и ударил одного из полицейских. В результате в отношении 47-летнего мужчины возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».