Житель Адыгеи пригрозил «сделать инвалидом» мальчика, якобы съевшего мармелад его сына

Полицейские начали проверку сообщений о том, что в адыгейском поселке Яблоновский мужчина несколько раз ударил ребенка и пообещал «сделать его инвалидом" Правоохранители дадут оценку его действиям, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Все случилось 30 июля на детской площадке. По информации Telegram-канала SHOT, мужчина напал на мальчика из-за того, что тот якобы съел мармелад его сына. Очевидцы начали оттаскивать его от ребенка, но он продолжал сыпать угрозами и материться.

«На место незамедлительно были направлены наряды полиции. По прибытии сотрудниками органов внутренних дел установлены и опрошены участники и очевидцы происшествия, а также собраны необходимые материалы», — сообщили в МВД. Правоохранители пообещали проинформировать о результатах проведенной проверки.

В Удмуртии местного жителя приговорили к семи годам заключения в колонии строгого режима. Следствие установило, что мужчина на протяжении полутора лет регулярно избивал свою падчерицу.