29 апреля 2020, 22:18
Жилые дома затопило в ХМАО из-за аномального потепления
Река вышла из берегов из-за раннего потепления и затопила частные дома в Нефтеюганском районе. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на главу поселения Наталью Ахметзянову.
Она рассказала, что «в зоне подтопления четыре оказались дома, частично — еще два», «из одного дома жители уже эвакуированы, из других домов люди пока уезжать отказываются».
«Места для временного размещения пострадавших уже организованы, но пока ими никто не воспользовался», — уточнила Ахметзянова.