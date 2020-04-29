Жилые дома затопило в ХМАО из-за аномального потепления

Она рассказала, что «в зоне подтопления четыре оказались дома, частично — еще два», «из одного дома жители уже эвакуированы, из других домов люди пока уезжать отказываются».

«Места для временного размещения пострадавших уже организованы, но пока ими никто не воспользовался», — уточнила Ахметзянова.