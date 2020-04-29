    29 апреля 2020, 22:18

    Жилые дома затопило в ХМАО из-за аномального потепления

    Дарья Морозова

    Река вышла из берегов из-за раннего потепления и затопила частные дома в Нефтеюганском районе. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на главу поселения Наталью Ахметзянову.

    Она рассказала, что «в зоне подтопления четыре оказались дома, частично — еще два», «из одного дома жители уже эвакуированы, из других домов люди пока уезжать отказываются».

    «Места для временного размещения пострадавших уже организованы, но пока ими никто не воспользовался», — уточнила Ахметзянова.