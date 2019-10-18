Жилые дома загорелись в Новосибирске после взрыва газа. Видео

Два частных жилых дома в Новосибирске вспыхнули после хлопка газа. Огонь бушует на площади 800 квадратных метров.

«На улице Хилокская произошло возгорание двух частных двухэтажных домов размерами 20 на 10 метров и 10 на 10 метров. По предварительным данным, общая площадь горения составляет 800 квадратных метров», — приводит РИА «Новости» текст сообщения пресс-службы МЧС России.

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По данным новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» перед пожаром прозвучал хлопок. По предварительной информации, взорвался газовый баллон.

«Хозяева дома присутствуют на месте. С их слов, в доме никого не должно быть», — цитирует служба руководителя пресс-службы регионального главка МЧС Павла Винакова.

Информации о пострадавших нет. Сохраняется угроза возгорания соседних строений. На месте ЧП работают 42 человека личного состава МЧС и 13 единиц техники.