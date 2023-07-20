Происшествия 20 июля 2023, 17:46 Жилые дома загорелись в курском поселке Теткино после обстрела ВСУ Курский губернатор Старовойт заявил об обстреле поселка Теткина со стороны Украины РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украинские боевики выпустили не менее семи снарядов по поселку Теткино в Курской области. Взрывы привели к пожарам в трех жилых домах и хозяйственных постройках. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Осколками повреждены окна, крыши и фасады домов в непосредственной близости от места взрывов. Пробита водонапорная башня, но в поселке проблем с водоснабжением нет», — перечислил Старовойт последствия обстрела.

Реклама

Губернатор добавил, что жителя поселка помогут восстановить поврежденное имущество.

Это уже второй обстрел поселка Теткино за последние дни. В минувшую среду, 19 июля, губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что несколько запущенных с территории Украины снарядов упали на территории местного завода по производству спирта.

Осколки повредили газовую трубу, хозяйственные постройки и ограждения. Дома местных жителей не пострадали.